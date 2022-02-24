В Харьковской области оккупанты расстреляли авто с гражданскими, которые ехали навстречу. Погибла женщина.
Об этом сообщил председатель Волчанской ОТГ Анатолий Степанец в комментарии Общественному, пишет ТСН.
По его словам, на территории общины армия РФ убила одну местную жительницу общины, двое мужчин тяжело раненые.
Степанец говорит, что женщина была в легковушке, которая двигалась против колонны российской армии и не остановилась.
«Они ее расстреляли. Погибла женщина на месте и тяжело ранен водитель, доставлен в больницу. С тяжелой черепно-мозговой травмой кочегар Волоховской школы, от разрыва снаряда», — сказал Степанец.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал две тактические цели Российской Федерации в отношении украинского государства. Это забрать часть территории и нанести удар по руководству страны.
Украина приняла решение разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Оно было принято после признания Россией «ЛДНР» и началом ее вторжения в нашу страну сегодня.
«Укрзализныця» готова эвакуировать жителей ряда городов. 24 февраля предлагаются эвакуационные рейсы из Луганской, Донецкой и Одесской областей.
В ходе нападения России на Украину под обстрел попал объект пограничников в Киевской области.
В Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 бомбардировки, 6 погибших, 7 ранены, 19 без вести пропали.ПУТИН ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦОПЕРАЦИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ПО ВСЕЙ СТРАНЕ СЛЫШНЫ ВЗРЫВЫУкраина официально закрыла небо для самолетовВ УКРАИНЕ ВВЕДЕНО ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ