В ходе нападения России на Украину в Киеве прогремели несколько взрывов. Также звуки взрывов были слышны в Броварах.
Как заявил на брифинге советник Офиса президента Алексей Арестович, сегодня по расположению командования Сил специальных операций в Броварах был нанесен ракетный удар.
«По нашим данным, потерь пока нет, информация проверяется», — отметил он.
Он также добавил, что в ближайшее время может быть волна воздушных ударов по объектам в Киеве.
УНИАН сообщает о взрыве на Подоле в Киеве.
Полиция просит граждан сообщать о подозрительных людях на улицах. В частности, особое внимание следует обращать на людей с элементами красного цвета на одежде.
Украина приняла решение разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Оно было принято после признания Россией «ЛДНР» и началом ее вторжения в нашу страну сегодня.
«Укрзализныця» готова эвакуировать жителей ряда городов. 24 февраля предлагаются эвакуационные рейсы из Луганской, Донецкой и Одесской областей.
В ходе нападения России на Украину под обстрел попал объект пограничников в Киевской области.
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