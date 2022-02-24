В ходе нападения России на Украину в Киеве прогремели несколько взрывов. Также звуки взрывов были слышны в Броварах.

Как заявил на брифинге советник Офиса президента Алексей Арестович, сегодня по расположению командования Сил специальных операций в Броварах был нанесен ракетный удар.

«По нашим данным, потерь пока нет, информация проверяется», — отметил он.

Он также добавил, что в ближайшее время может быть волна воздушных ударов по объектам в Киеве.

