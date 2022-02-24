В ходе нападения России на Украину под обстрел попал объект пограничников в Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«Враг атакует не только подразделения на границе, но и объекты в тылу. Произошел обстрел одного из объектов Государственной пограничной службы Украины в Киевской области. Вероятно из ракетного вооружения», — говорится в сообщении.
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