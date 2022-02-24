В Луцке обстрелян аэродром и взорвали телебашню.
«Город Луцк — взорвана телебашня», — сообщает МВД.
Кроме того, в результате обстрела аэродрома г. Луцк травмирован спасатель.
Мэр Харькова Игорь Терехов на фоне нападения России на Украину обратился к горожанам. Он призвал их сохранять спокойствие и сообщил, что в городе открыты все укрытия и бомбоубежища.ПУТИН ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦОПЕРАЦИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ПО ВСЕЙ СТРАНЕ СЛЫШНЫ ВЗРЫВЫУкраина официально закрыла небо для самолетовВ УКРАИНЕ ВВЕДЕНО ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ