МВД опубликовало оперативную сводку на 9 утра: в результате российских обстрелов есть погибшие, раненые и пропавшие.

Сводку передает пресс-служба МВД.

Броварской, военный городок № 161 во время авиаудара сгорело здание и 4-х этажный дом частично поврежден 3 и 4 этаж, военные проводят эвакуацию, работает ГСЧС и скорая по предварительной информации один погибший, один ранен и 5 еще пострадавших, более подробно информация будет дополнительно.

В Конотопском районе под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком.

В Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 бомбардировки, 6 погибших, 7 ранены, 19 без вести пропали.

В городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.

В городе Кривой Рог Днепропетровская область три удара по составам 17 танковой БР, позиция боевого дежурства 4608 Краснополье, удар с БПЛА.

Разбомблен мост через реку Ингулец.

В результате обстрела из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма позиции пограничников в районе населенного пункта Преображенка в Херсонской области один пограничник погиб.ПУТИН ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦОПЕРАЦИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ПО ВСЕЙ СТРАНЕ СЛЫШНЫ ВЗРЫВЫУкраина официально закрыла небо для самолетовВ УКРАИНЕ ВВЕДЕНО ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ