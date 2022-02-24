Украинские войска уничтожили колонну русских танков с помощью ПТРК Javelin в районе города Глухов Сумской области. Оккупанты незаконно вторглись в Украину из-за Харьковской области. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. "На Сумском направлении воины поджарили 15 российских танков с помощью ПТРК Javelin", – говорится в сообщении. Под прицельный огонь попали российские военнослужащие Первой Гвардейской танковой армии, без приглашения посетившие украинскую Харьковскую область. РБК-Украина сообщало, что кафиры атаковали остров Змеиный с кораблей. Отметим, что с территории Беларуси выпустили баллистические ракеты в сторону Украины.