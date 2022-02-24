Президент Украины Владимир Зеленский выступил со срочным обращением к украинцам. Глава государства анонсировал введение военного положения по всей стране.

«Россия совершила военные удары по военной инфраструктуре и пограничникам, во многих городах Украины слышны взрывы, мы вводим военное положение на всей территории нашего государства».

Зеленский призвал украинцев оставаться дома:

«Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины».



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