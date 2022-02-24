Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации. Решение принято из-за нападения России на Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Рады.
На сайте парламента появился законопроект об утверждении указа президента Украины «Об общей мобилизации». Его номер — 7113.
Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации
Отметим, мобилизация — комплекс мер, направленных на перевод государственной инфраструктуры и военных сил страны в военное положение в связи с чрезвычайными условиями внутри страны или за ее пределами. Мобилизация может быть общей или частичной и производится открыто или скрыто.
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