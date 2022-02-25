Данные автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения зафиксировали повышение уровня радиации.

Об этом сообщают в Государственной инспекции ядерного регулирования в Facebook.

На странице ведомства в Facebook появилась карта, на которой отмечены точки, где отмечается повышение контрольного уровня мощности дозы гамма-излучений.

«Данные из Автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения, доступные в режиме онлайн, свидетельствуют о превышении контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения (красные точки) на значительной части пунктов наблюдений», — сказано в сообщении.

Специалисты Экоцентра связывают это с нарушением верхнего слоя почвы от движения большого количества радиотяжелой военной техники через зону отчуждения и увеличением загрязнения воздуха.

Состояние Чернобыльских атомных объектов и других объектов неизменно.

Напомним, станция Чернобыльской АЭС была захвачена оккупантами вечером 24 февраля.