Данные автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения зафиксировали повышение уровня радиации.
Об этом сообщают в Государственной инспекции ядерного регулирования в Facebook.
На странице ведомства в Facebook появилась карта, на которой отмечены точки, где отмечается повышение контрольного уровня мощности дозы гамма-излучений.
«Данные из Автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения, доступные в режиме онлайн, свидетельствуют о превышении контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения (красные точки) на значительной части пунктов наблюдений», — сказано в сообщении.
Напомним, станция Чернобыльской АЭС была захвачена оккупантами вечером 24 февраля.