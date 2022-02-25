Глава Чечни Рамзан Кадыров собрал на площади в Грозном около 10 тысяч силовиков, которые готовятся поехать в Украину для участия в боевых действиях.
Об этом пишет The Insider.
«Пользуясь случаем, хочу дать совет пока еще действующему президенту Зеленскому… пока он не стал экс-президентом Украины… позвонить нашему главнокомандующему, президенту Владимиру Владимировичу и извиниться», — цитирует Кадырова Baza.
Бункеровщик «Миллениум Спирит» под флагом Румынии в 12 милях от порта Южный (Одесская область) был подбит российским кораблем.
Украинцев призывают блокировать российскую военную технику на улицах, а также сообщать о дорожных метках, которые оставляют оккупанты.
Сапер инженерно-саперного отделения отдельного батальона отдельной бригады морской пехоты — Виталий Скакун героически погиб 24 февраля. Он вызвался взорвать Генический автомобильный мост, чтобы остановить продвижение вражеской танковой колонны. Сапер заминировал стратегический объект, но вовремя уйти с позиции не успел.
В сети появилось видео с украинскими героями на острове Змеиный, которые не сдались врагу и погибли.
На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск. Фото уничтоженной техники.