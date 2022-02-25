Смородина стала очень популярной культурой в нашей стране. Она привлекает своими вкусовыми качествами, а также полезным составом. При этом выращивать ее не так сложно, как многие другие ягоды — для украинского климата и почвы она идеально подходит. Если вы решили купить смородину саженцы, то для начала необходимо определиться, какой вид ягод, сорт вам лучше подходит, ориентируясь на вкусовые предпочтения и особенности участка.

Виды смородины: какую выбрать?

Современным садоводам доступно около 190 видов смородины. Однако чтобы упростить себе выбор среди такого разнообразия, стоит для начала определиться с предпочитаемой категорией ягод:

черная — высота одного кустарника может достигать 2 метров, активный период цветения приходится на май-июнь, а первые плоды можно будет попробовать уже в июле, вкус сладкий с кислинкой и терпкостью;

красная — начинает цвести в мае, а ягоды можно пробовать в июне, вкус сладковатый, сами плоды сочные;

белая — период цветения такой же, как у красной смородины, вкус сладкий, но с еле заметной кислинкой.

Если вы хотите получить сок, то лучше выбирать красную и белую смородины — они более водянистые. Черная отличается наибольшим содержанием витамина С. При этом если у вас засушливый регион, тогда предпочтительней брать саженцы красной и белой смородины — они менее требовательны к количеству влаги.

Выращивание и уход смородины

Для посадки саженцев лучше всего брать открытые участки, на которые попадает достаточное количество солнечных лучей, но при этом не забывать про достаточное увлажнение почвы. Посадка может приходиться на осень или раннюю весну. Учитывайте, что расстояние между кустарниками должно быть от 2 метров.

Если почва была предварительно хорошо подготовлена, то можно обойтись без подкормки первые несколько лет. Однако в любом случае следите за состоянием растений и своевременно реагируйте на любые возникающие проблемы. Купить качественные саженцы смородины и удобрения к ним можно через интернет-магазин «Дом и сад».