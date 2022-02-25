Папа Римский Франциск I лично посетил российское посольство при Святом Престоле из-за агрессии против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP. Понтифик в пятницу пошел в российское посольство, чтобы заявить свою обеспокоенность войной России против Украины. Такой шаг Папы стал необычным. Обычно он лично принимает послов и глав государств в Ватикане. Дипломатический протокол предусматривал, чтобы российский посол был вызван для объяснения в город-государство. "Пресс-служба Святого Престола подтверждает посещение Папой посольства России на Via della Conciliazione, чтобы четко заявить о своей обеспокоенности войной. Он находился там более получаса", – заявил спикер Ватикана Маттео Бруни. К слову, накануне глава УПЦ МП Онуфрий призвал к совместной молитве за украинское войско. Тем временем партия "Слуга народа" упрекнула Запад из-за отсутствия решительных действий в ответ на агрессию России.