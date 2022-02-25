Российские военные подвели молдавский корабль Millenial Spirit недалеко от порта "Южный". Как оказалось, команда состоит из русских людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавское издание Newsmaker. По данным морского агентства Молдовы, российский экипаж успел покинуть корабль, на котором после удара вспыхнул пожар. Оборудование и спасательные шлюпки сгорели. Но экипажу удалось бросить спастись в жилетах. Сейчас находящиеся поблизости суда проводят спасательную операцию. Отметим, что Millenial Spirit перевозил химикаты, снаряд в него попал, когда судно находилось в нейтральных водах Черного моря. Оператором является украинская компания. Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российская сторона подвела румынский корабль в Черном море. Позже, по уточненным данным, оказалось, что судно шло под молдавским флагом.