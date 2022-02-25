В сети появилось видео с украинскими героями на острове Змеиный, которые не сдались врагу и погибли.

На этих кадрах они еще живы. Видео опубликовал Telegram-канал «УНИАН».

Напомним, 24 февраля после обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове. Связь с пограничниками была утеряна. Вечером сообщалось, что остров захвачен. Враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников на острове и требовал сдаться. Пограничники и ВСУ мужественно держали оборону.

