Украинская армия продолжает держать оборону и совершать героические подвиги.

Сегодня в сети опубликовали кадры — пилот украинского МиГ-29 уничтожает вражеский Су-35. Оказывается, это уже 6 его воздушная победа за 30 часов: два Су-35, один Су-27, один МіГ-29, два Су-25.

Как пишет блогер Сергей Наумович в Фейсбуке, украинцы уже прозвали его «призраком Киева». Дело в том, что перед ударом он должен прятаться на низкой высоте:

«Кайфую! Хороший пилот должен хорошо ориентироваться на местности и внезапно поражать противника, прячась на очень низкой высоте полета».