В Киеве под обстрел попал фактически центр города — Воздухофлотский проспект, об этом сообщают телеканалы. При этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович эту информацию опровергает.

Район Центрального ЗАГСа (новостройки) попали под обстрел, сообщили журналисты «Украина24».



В свою очередь Алексей Арестович в комментарии УНИАН сообщил, что по состоянию на 12:20 в Киеве обезврежены все вражеские ДРГ.«Есть такая практика, когда вражеские войска подходят к столице законспирированные ДРГ, которые там посидели пару тройку месяцев выходят, чтобы создать переполох и оказать психологическое давление на население. Такое явление в Киеве произошло, но отнюдь не было массовым. Группа российских хулиганов была на Оболони, группа была на Лукьяновке. И, насколько мне известно, на Печерске – была короткая стрельба, которая сразу прекратилась. Это мы говорим о сегодняшнем утре. Их быстро задавили. Работает профессионально СБУ, работает Нацгвардия и т.д. Сейчас всё это прекратилось. ДРГ либо уничтожены либо захвачены. По состоянию на 12:20 стрельбы в Киеве нет. Новых сигналов не поступало. Наверняка ДРГ где-то есть, но я думаю они притихли», — заявил Арестович.Он также опроверг информацию о стрельбе на Воздухофлотском проспекте и ДРГ на Вокзале:«Только что слышал доклад силовых структур. Не прозвучало ни о Воздухофлотском проспекте, ни о ЖД Вокзале. Из той информации, которая к нам поступает в офис – этого ни разу не звучало».