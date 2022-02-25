Оккупационные войска Российской Федерации уже потеряли более тысячи человек.
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.
«Такого количества потерь военнослужащих за время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала. Российские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что Вооруженные Силы Украины стойко удерживают оборону и будут защищать свою землю от оккупанта», — говорится в сообщении.
Бункеровщик «Миллениум Спирит» под флагом Румынии в 12 милях от порта Южный (Одесская область) был подбит российским кораблем.
Украинцев призывают блокировать российскую военную технику на улицах, а также сообщать о дорожных метках, которые оставляют оккупанты.
Сапер инженерно-саперного отделения отдельного батальона отдельной бригады морской пехоты — Виталий Скакун героически погиб 24 февраля. Он вызвался взорвать Генический автомобильный мост, чтобы остановить продвижение вражеской танковой колонны. Сапер заминировал стратегический объект, но вовремя уйти с позиции не успел.
В сети появилось видео с украинскими героями на острове Змеиный, которые не сдались врагу и погибли.
На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск. Фото уничтоженной техники.