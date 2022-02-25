Турция не может остановить проход военных кораблей через свои проливы, ведущие в Черное море. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сослался на Конвенцию Монтре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Украина обратилась в Турцию с просьбой заблокировать проход российских военных кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор. Чавушоглу сказал, что Турция ограничена в своих возможностях. "В случае войны, в которой Турция не является стороной, могут быть приняты меры в отношении стран, являющихся сторонами в войне. Если есть требование, чтобы корабли воюющих стран вернулись в свои базы, то это должно быть разрешено", — добавил он. подразумевает Россию. При этом он добавил, что у России был свой пункт в Конвенцию Монтрё. "Статьи 19, 20 и 21 предполагают, что если корабль страны, находящегося в Черном море, желает пройти с просьбой вернуться на свою базу, это позволено", — сказал Чавушоглу. Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, дает Турции контроль над проходом судов через эти два ключевых пролива. В мирное время гражданские суда могут проходить свободно, хотя существуют определенные ограничения на проход судов, не принадлежащих Причерноморским странам. Причерноморские страны, в которые наряду с Турцией, Россией и Украиной также входят Болгария, Грузия и Румыния. Военные корабли могут проходить через проливы в мирное время, но на условиях, ограничивающих совокупный тоннаж в зависимости от того, являются они Черноморской страной или нет, и ограничивают продолжительность пребывания в Черном море для нечерноморских государств. Существуют также ограничения на калибр оружия, которое они могут нести, и Турция должна быть поставлена в известность о запросе.