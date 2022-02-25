Украинцев призывают блокировать российскую военную технику на улицах, а также сообщать о дорожных метках, которые оставляют оккупанты.

Об этом сообщает ВМС ВСУ.

«Если вы видите российских военных и российскую технику на улицах своих городов и улиц – блокируйте их передвижение. Выходите с украинскими флагами на улицы, снимайте русских оккупантов на камеры своих телефонов. Пусть они знают, что их здесь не ждут, что им будет сопротивляться абсолютно каждый. Покажите им, что они не освободители, а оккупанты на чужой земле. Важно! Не приближайтесь к местам, где против них уже ведут бои украинские военные, чтобы не мешать им делать свою работу», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что киберполиция создала специальный бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах. Можно сфотографировать точки и послать их единственную базу на Google Maps. Telegram бот: @ukraine_avanger_bot

Просто открываете телеграм и в строке поиска пишите название и выбираете бота.

