Мэр Мариуполя подтвердил информацию, что наши защитники уничтожили колонну из 22 российских танков, шедших на город из Павлополя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на срочный брифинг городского головы Мариуполя.

Тем временем наступление со стороны России продолжается. Сейчас ситуация находится под контролем вооруженных сил Украины, дающих отпор нападающим.

Ситуация полностью контролируется вооруженными силами Украины и Национальной гвардией. Войска РФ пытаются прорваться как в западном, так и в восточном направлениях. Число раненых — 45 человек, среди них один ребенок, погибших в настоящее время трое. Мариуполь держит оборону – наступают новые танки, но Украинская армия их сдерживает”, – отметил Вадим Бойченко. Ранее мы сообщали о ситуации в Харькове прямо сейчас.