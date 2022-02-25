Сапер инженерно-саперного отделения отдельного батальона отдельной бригады морской пехоты — Виталий Скакун героически погиб 24 февраля. Он вызвался взорвать Генический автомобильный мост, чтобы остановить продвижение вражеской танковой колонны. Сапер заминировал стратегический объект, но вовремя уйти с позиции не успел.

Об этом сообщает «35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського».

По словам собратьев, Виталий вышел на связь и сообщил о том, что взрывает мост. Сразу же раздался взрыв.

«Наш собрат погиб. Его героический поступок значительно замедлил продвижение врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону. Командование морской пехоты будет ходатайствовать перед высшим командованием о присвоении матросу Скакуну Виталию Владимировичу государственной награды», — говорится в сообщении.

Виталий Скакун родился 19.08.1996 в городе Бережаны Тернопольской области. У морского пехотинца остались родители.