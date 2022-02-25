Сегодня, 25 февраля в Чернигове в здание областного управления СБУ попали 2 снаряда. Пока она горит. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное.Чернигов". "В здание областного управления СБУ в Чернигове попали 2 снаряда. Сейчас здание горит", — говорится в сообщении. Кроме того, как сообщил секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако, в городе в микрорайоне ЗАЗ и по улице Летной могут быть перебои со светом. "Враг попал в линию электропередач. Сейчас особенно опасно выходить во двор в районах Рокоссовского, 1 Мая и других улиц", — написал он. Напомним, в Черниговской области украинские солдаты уничтожили две колонны противника. Также сообщалось, что вблизи города Чернигова военные отбили прорыв войск РФ. При этом вражеская техника была захвачена вместе с документами россиян.