В Херсонской области продолжают активные бои. Российская армия уничтожила Андреевский мост, а кафиры пытаются переправиться через Днепр. Сейчас стало известно, что враги стреляют даже по гражданским машинам. Видео появилось на странице Вооруженных Сил Украины. "Оккупанты стреляют по гражданским машинам под Херсоном. Нет слов, зычливые дауны", — подписали наши военные видео. Напомним, в первый день атаки российских войск техники с маркировкой Z видели в Херсонской области. Там враг пытался прорваться со стороны временно оккупированного Крыма. Ранее мы писали также о герое украинского матроса, пожертвовавшего своей жизнью, чтобы взорвать мост в Геническе, чтобы не дать врагу пройти.