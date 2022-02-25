Одесситов просят не выходить на пляжи, и не гулять по побережью!
Соответствующее объявление разместил городской совет.
«В связи с введением военного положения в Украине и проведением ряда мероприятий ВСУ по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства, просим ограничить пребывание на территории пляжей и побережья».
Также просят ни в коем случае не фотографировать и не распространять информацию о передвижении военной техники и военных.
Украинцев призывают блокировать российскую военную технику на улицах, а также сообщать о дорожных метках, которые оставляют оккупанты.
Сапер инженерно-саперного отделения отдельного батальона отдельной бригады морской пехоты — Виталий Скакун героически погиб 24 февраля. Он вызвался взорвать Генический автомобильный мост, чтобы остановить продвижение вражеской танковой колонны. Сапер заминировал стратегический объект, но вовремя уйти с позиции не успел.
В сети появилось видео с украинскими героями на острове Змеиный, которые не сдались врагу и погибли.
На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск. Фото уничтоженной техники.