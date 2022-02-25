Российские войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры, два снаряда попали в здание детского сада в Ахтырке (Сумская область). Есть погибшие.

Как сообщает ГСЧС Украины, 25 февраля в Ахтырке два снаряда попали в двухэтажное здание детского сада. В результате погиб охранник, пострадала сотрудница садика, двое детей получили осколочные ранения.

Дети госпитализированы в больницу. К счастью, возгорания здания не было, ведь жертв могло быть больше.

Российские войска продолжают атаковать город, идет бой.

Уже известно о жертвах среди мирного населения в Киевской области.

«В Киевской области остаются сложными направления Буча – Гостомель – Ирпень. Российские оккупационные войска пытаются прорваться последние 4 часа. В Буче удалось остановить передвижение колонны военной техники, противник бросил технику и отступил. На въезде в Вышгород силы Национальной гвардии Украины, Национальной полиции и Территориальной обороны мужественно отражают наступление российского оккупанта. На Бориспольском направлении – спокойно, никаких боевых действий там не ведется.

«К сожалению, есть и потери среди мирного населения в Полесье, Марьяновке и Гавриловке. В Марьяновке в Вышгородском районе вражеские силы цинично нанесли авиаудар по мирным жителям. По состоянию на данный момент подтвердилась информация о четырех убитых и более 15 раненых. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших», – акцентировал Алексей Кулеба.

Он отметил, что окончательно количество жертв среди мирного населения в области уточняется. В целом ситуация в Киевской области сегодня полностью контролируема», — сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.