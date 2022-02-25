В Тернопольский областной специализированный дом ребенка везут 30 малышей — беженцев из восточных регионов. В частности, местных просят сносить люльки и кроватки. Об этом сообщили на странице Тернопольского областного специализированного дома ребенка в Facebook. Отмечается, что специализированное здание расположено по адресу улицы Сахарова, 2 (напротив детской больницы). Сейчас дом ребенка в Тернополе нуждается в помощи. Можно приносить: кроватки; люльки; подушки; одеяла; продукты питания; средства гигиены Кроме того, местные власти Тернополя готовятся принимать в городе украинцев из городов, где проходят активные боевые действия. Также для них обустраивают места временного размещения. К тому же предоставить убежище гражданам вызвались благотворительные фонды "Каритас" и "Свет реформации". Ранее мы сообщали, что идет война России против Украины. Читайте, что происходит сейчас. Также мы писали, что украинская техника входит в Киев. Местных жителей просят не фотографировать его.