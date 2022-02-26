Мэр Чернигова Владислав Атрошенко обратился к гражданам, имеющим оружие, получить задачи по защите города. Он заверил, что "город мы никому не сдадим". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение мэра. "Мужчины с оружием, способные охранять своим оружием наш город, пожалуйста, подтягивайтесь на место дислокации Верени-2 для получения задач. Сегодня все, что можно, мы делаем для организации обороны города. И город мы никому не сдадим. Нам рассказывают об истории — мы покажем историю. Если кто-то заблудится и будет искать выход на Россию — мы подскажем, где он", — заявил Атрошенко. Всех гражданских черниговцев Атрошенко призвал находиться в укрытиях. "Уважаемые черниговцы, прошу сохранять всех в покое. Гражданские жители, прошу находиться в укрытиях. Желательно всех в укрытиях. Добра и здоровья! Слава Украине!" – сказал мэр Чернигова. Как сообщалось ранее, Чернигов обстреляли из "Градов".