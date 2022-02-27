Германия уже завтра, 28 февраля, начнет поставку оружия в Украину. Также Берлин готовит поставки других видов вооружений, кроме противотанковых средств и "Стингеров". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Германии Анки Фельдгузен в эфире "Украина 24". "Мы уже, я думаю, завтра будем поставлять Украине противотанковое вооружение и "Стингеры". Мы сейчас работаем над другими вещами, которые сейчас есть в Германии и которые мы можем быстро поставить в Украину", — отметила она. Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила об отказе Берлина от своей позиции, препятствующей поставкам оружия Украине. По ее словам, Германия решила развернуться на 180 градусов. Накануне правительство Германии разблокировало поставки оружия для Украины.