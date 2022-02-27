После призыва Укравтодора демонтировать дорожные знаки, чтобы сбить врага с толку и помешать ему ориентироваться на местности, многие украинцы присоединились к снятию указателей. А вот жители Семеновки на Черниговщине решили проявить оригинальность. Об этом сообщил в Facebook городской голова Сергей Деденко. Такой своеобразный привет врагу передали жители села Семеновка. Теперь на месте указателей четкое направление для кафиров. "Мы продолжаем работать 24 часа в сутки. Формируем резерв топлива и продуктов питания. В обществе демонтированы указательные знаки. В комендантский час патрулируем город, желающих работать в общественном формировании все больше и больше. Прекращены единичные случаи мародерства. В случае движения колонн врага не выходите на улицу! Не общайтесь с незнакомцами. Не будьте сами. Победа будет за нами", – говорится в сообщении. Ранее мы писали, что люди останавливают голыми руками танки и обстреливают вражескую технику коктейлями "Молотова".