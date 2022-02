Хакеры Anonymous продолжают войну против русской Федерации. На этот раз они включили гимн Украины на частоте, на которой кафиры вели переговоры. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт одного из хакеров. "Россияне начали переключать каналы. Кажется, они не понимают, что их слушают сотни людей и мы быстро находим их радиочастотные каналы", — пишет хакер.

Российская муниципальная appear to be communicating on two different frequencies. Я имею в виду, что это сделать это harder, чтобы listen в своих conversations.14141 KHz USB и 14140 KHz USB. pic.twitter.com/QyuDnamiCD — Anon (@DeepNetAnon) 27 Feb. 2022 Напомним, РБК-Украина писала о том, что группа хакеров Anonymous объявили войну президенту Российской Федерации Владимиру Путину и обещают "заткнуть ему рот его же грязными деньгами". Позавчера они сломали базу данных Минобороны России.