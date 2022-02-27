В столице Украины решили скоординировать усилия по обеспечению продуктами и самым необходимым в условиях войны против России. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный Telegram-канал КГГА. Столичная власть создала штаб для координации нуждающихся в помощи и тех, кто может ее предоставлять. В понедельник запустят электронную платформу для помощи процессу. Специальный ресурс будет принимать информацию от бизнеса об имеющихся у предпринимателях ресурсах. Вместо этого киевляне будут сообщать там о своих потребностях в продуктах и товарах первой необходимости. Эти данные будут систематизироваться для дальнейшего распределения. Напомним, что Соединенные Штаты выделили более 50 млн долларов помощи для Украины. Кроме того, Украина получила гуманитарную помощь из Китая и стран ЕС.