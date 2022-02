Сейчас в сеть выкладывается много контента, вероятно, созданного русскими ботофермами, пропагандистами или пропутинскими активистами. Они все изображают Украину как агрессора, будто украинские военные вторгаются в суверенную российскую территорию или пытаются взорвать российские танки. Цель их ясна: замутить воду, помешать реальным репортажам и создать нарратив, с помощью которого Путин сможет оправдать нападение. Вот небольшой список некоторых из лучших проверенных фотожурналистов, которые сейчас ведут репортажи с передовой. Они представляют наиболее уважаемые мировые медиаорганизации. Весь их контент можно найти в личных профилях Twitter и Instagram. 1. Эмилио Моренатти (Emilio Morenatti) Эмилио Моренатти ведет репортажи из зон кнофликтов. Является главным фотографом Associated Press в Испании и Португалии. Лауреат Пулитцеровской премии и премии World Press Photo. View this post on Instagram

2. Линси Аддорио (Lynsey Addorio) Линси Аддарио считается одним из самых влиятельных фотожурналистов своего поколения и чаще всего публикуется в National Geographic и New York Times. Она является многократным обладателем Пулитцеровской премии. Она освещала почти все великие конфликты и гуманитарные кризисы за последние два десятилетия.

3. Вольфганг Шван (Wolfgang Schwan) Вольфганг Шван-фотограф-документалист, в настоящее время проживающий в Филадельфии, США. Он член Национальной ассоциации фотокорреспондентов и работает в Украине для Anadolu Images.

4. Арис Мессинис (Aris Messinis) Арис Мессинис, главный фотограф агентства AFP в Греции, также ведет репортаж из Чугуева.

5. Крис МакГрат (Chris McGrath) Австралийский фотограф Крис МакГрат – ветеран фотожурналистики Getty Images.

6. Эрин Триб (Erin Trieb) Эрин Триб – американский фотожурналист и постоянный автор New York Times, Smithsonian Magazine и National Geographic.

7. Мстислав Чернов Мстислав Чернов – украинский фотограф, родившийся на востоке страны. В настоящее время Чернов работает штатным журналистом Associated Press. В 2013 году избран президентом Украинской Ассоциации профессиональных фотографов (ЕНПФ).

Каждый настоящий фотожурналист в стране рискует своей жизнью, чтобы дать нам реальное представление об истинной природе этого конфликта. Пожалуйста, поддержите их всеми возможными способами! Ранее мы писали, какие мировые звезды поддержали Украину.