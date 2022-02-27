Украинские солдаты ликвидировали танковую роту российских кафиров. Бои велись в пригороде Черниговской области. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Генеральный штаб. "Одним из подразделений Вооруженных Сил Украины в результате боев за независимость нашего государства в районе населенного пункта Прилуки уничтожена танковая рота армии РФ. Рота уничтожена вместе с личным составом", — говорится в сообщении. Также известно, что активные бои ведутся в Киевской области. Напомним, что в районе реки Припять на украино-белорусской границе пройдут переговоры украинской и российской делегации. Добавим, что российские кафиры устроили провокации с эвакуацией детей и женщин в городе Буче. Они планируют использовать мирных жителей как "живой щит".