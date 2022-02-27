Ситуация вокруг возможного вторжения российских войск в Энергодар остается напряженной. В городе уже обнаружены диверсионные группы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Дмитрия Орлова. По состоянию на 14:30 ситуация в городе остается напряженной. В Днепрорудном и Васильевке идут бои. Вражеская техника возле Энергодара находится достаточно близко, перемещается постоянно, поэтому ситуация остается сложной. ", – заявил глава города. Накануне кафиры на подступах к Энергодару выставили "Грады". В городе энергетиков расшатана Запорожская АЭС. Профильные ведомства обратились в мировое сообщество из-за угрозы обстрелов энергоблоков станции. Напомним, что украинская делегация отправилась на переговоры с РФ без уступок. К слову, ранее Владимир Путин отдал приказ перевести в особый режим силы сдерживания.