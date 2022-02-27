Украинская делегация отправилась на переговоры с Российской Федерацией на границу с Беларусью. Они должны пройти на участке границы в Гомельской области. Об этом сообщил информированный источник. "Никаких уступок не будет. У нас жесткая переговорная позиция. Нас ждет жесткая дипломатическая битва", – уточнил он. Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский позвонил по телефону лидеру правящего белорусского режима Александру Лукашенко, чтобы обсудить возможность переговоров. Собеседник заверил, что украинской делегации будут предоставлены все гарантии безопасности. Все подробности в материале "Встреча на Припяти. Украина идет на переговоры с Россией: все подробности".