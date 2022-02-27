В городе Бердянске Запорожской области местные жители обнаружили мину у моста и домов. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Отмечается, что обычный местный мужчина не испугался и голыми руками перенес мину в лесопосадку. "Путин, куда ты полез? Украинский народ непобедим", — написал Геращенко. Муж нашел ее под мостом, который хотели взорвать. Ранее мы сообщали, что Черниговцы оригинально "поздравили" кафиров, заменив дорожные указатели. Также мы писали, что в Буче кафиры хотят использовать женщин и детей как "живой щит" для прорыва в Киев.