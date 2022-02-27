В Новой Каховке Херсонской области российские кафиры тяжело ранили заместителя городского головы, ветерана АТО Владимира Арнаута. Перед смертью он успел записать видео, призвав украинцев сражаться до конца. Ролик появился в сети днем 27 февраля, а местонахождение мужчины было неизвестно. Ранее сообщалось, что чиновник был найден мертвым, однако впоследствии стало известно, что он выжил. На опубликованных в сети кадрах окровавленный Владимир Арнаут показывал ранения и прогнозировал, что ему осталось недолго. "Меня ранили. Видно, осталось недолго. Слава Украине! Боремся до конца!" — говорил Владимир. Со своей стороны военный и блоггер Анатолий Штефан поделился хорошей новостью. Отмечается, что тяжело раненный заместитель городского головы Владимир Арнаут выжил и находится "под Бучей в терробороне". После вторжения России в Украину чиновник с оружием в руках встал на защиту родного города и государства. На своей странице в соцсети последние дни он делился видеоинструкциями по изготовлению "коктейлей Молотова" и поднимающими боевой дух песнями. Напомним, что украинцы останавливают танки и жгут вражескую технику коктейлями "Молотова".