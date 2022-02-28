Оперативная информация по Бердянскому району по состоянию на 7:00 от Бердянской районной государственной администрации.

Район оккупирован. Вражеская техника наблюдается в разных общинах.

С вечера местные жители Осипенковской общины сообщали о «рейдах» оккупантов по домам в поисках телефонов.

В Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит, другой ранен. По имеющейся информации, пострадавшие — охранники предприятия «Бердянские жатки».

Бердянский отдел полиции расформирован.Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами. Часть коммунальных служб работает. Городской транспорт остановился.

Ночью местные фиксировали перемещение техники по городу. Утром в Осипенковской общине также началось движение. В общинах периодические проблемы со связью.

Отметим, накануне мэр Купянска лично сдал город оккупантами.