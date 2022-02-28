В связи с военной агрессией со стороны РФ в некоторых регионах Украины местные жители остались без света и газа. В настоящее время бригады продолжают выполнять аварийно-восстанавливаемые работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины. Из-за повреждений, вызванных боевыми действиями, оставалось обесточенными (полностью или частично) 316 населенных пунктов и 332 тыс. потребителей. "На территории Житомирской, Ровенской, Запорожской, Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской области в связи с боевыми действиями остаются без газоснабжения 11675 потребителей", — говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что энергосистема Украины работает стабильно и достаточно резервов энергоресурсов для обеспечения потребителей. Отметим, что по состоянию на 12:00 28 февраля энергосистема Украины стабильно работает в автономном режиме, частота в сети поддерживается на уровне 50 Гц. В Украине работают все атомные, тепловые и гидроэлектростанции.