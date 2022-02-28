В социальных сетях идет активное противодействие российской агрессии. К тем, кто ранее выразил свою поддержку Украине, присоединились другие знаменитости. Звезды, инфлюэнсеры и лидеры мнений открыто выражают свои мысли, эмоции и призывают к активным действиям, чтобы остановить войну. Американский режиссер и актер Дэвид Линч совершил пост, в котором подробно описал свое отношение к войне и Владимиру Путину, в частности. Он подчеркнул, что мы, как человеческие существа, не можем избежать закона: что посеешь, то и пожнешь. Сейчас Путин вторгся на землю украинцев, сеет смерть и разруху, и он будет пожинать эту жизнь за жизнью, уверен Линч. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Universo David Lynch (@universolynch) "Мой тебе совет – начни уважать своих соседей, хорошо к ним относись, останови эту войну и атаки и начни выстраивать хорошие отношения с людьми. Спаси себя. Мы все на этой земле одна семья и должны объединиться, чтобы решать общие проблемы , а не нападать друг на друга", – подчеркнул он. Звезда сериалов "Почему женщины убивают" и "Белый лотос" Александра Даддарио опубликовала пост с координатами благотворительной организации, добавив хэштег "я за Украину". "Если вы ищете способ помочь, пожалуйста, смотрите мою ссылку в био", – написала она. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от alexandra daddario (@alexandradaddario) "Атаки войны в Украине создают гуманитарную катастрофу. Эскалация конфликта, низкие зимние температуры и #COVID19 ставят миллионы людей на грань выживания. CARE начала немедленную реакцию на кризис, чтобы оказать неотложную помощь 4 миллионам украинцев, уделяя первоочередное внимание потребностям женщин и девочек, пожилых людей и семей", – призывают они. Теле-дива, бизнесвумен и знаменитость с одним из самых раскрученных профилей в мире Ким Кардашьян сделала две публикации в сторез, которые сопровождала соответствующими эмодзы в виде украинского флага и аплодисментов.

Ким Кардашьян выразила поддержку Украине (фото: скрин-сторез instagram.com/kimkardashian) Звезда застилала снимки президента Украины Владимира Зеленского в военной форме, добавив подпись: "Америка предложила ему эвакуацию, но он отказался и сказал: "Мне не нужна эвакуация, мне нужны патроны". Французский дизайнер Симон Жакмюс опубликовал на своей странице украинский флаг, добавив подпись: "Мир в Украине прямо сейчас, пожалуйста". В его сторезе регулярно появляются правдивые картины войны и посты со словами поддержки. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от JACQUEMUS (@jacquemus) Певица Мадонна , которая одним из первых начала активные действия против российской агрессии в поддержку Украины, написала серию новых постов. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Madonna (@madonna) "Мы поддерживаем Украину!! #стоппутин #свобода #mdna", – пишет звезда. Помимо фото с украинским флагом певица опубликовала на своей странице видео со взрывами. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Madonna (@madonna) "Это видео причиняет боль. Тебе так же, как мне больно? Путин продолжает свои бессмысленные и ужасные атаки на Украину!! Каждый день погибают и получают ранения невинные люди! Невинные люди борются за свою жизнь. И учатся стрелять из оружия, чтобы защитить себя. Беженцы толпятся на границе, и им не дают убежать… Так много храбрых людей остаются, чтобы бороться… Благослови вас всех Бог. Мы молимся за вас всех. Пожалуйста, давайте сделаем все возможное, чтобы помочь! #supportukraine", – призывает она. Американская модель Алексис Рен также регулярно производит публикации в поддержку Украины. А также публикует ссылку, как можно помочь. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alexis Ren (@alexisren) Также читайте, как отреагировали на российское вторжение в Украину Стивен Кинг, Вера Фармига, Шер и другие знаменитости. Ранее мы писали о лучших Instagram-аккаунтах фотографов, честно показывающих войну в Украине. Показ Giorgio Armani прошел в тишине в знак солидарности с Украиной.