Медики просят украинцев не идти в центры сдачи крови, а регистрироваться в донорский резерв и ждать приглашения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

По состоянию на сегодняшний день потребность в крови в центрах крови закрыта. Во всех областях Украины сформированы запасы крови всех групп и резусов.

Киевский городской центр крови благодарит всех, кто откликнулся на призыв сдать кровь и уже стал донором.

"В настоящее время мы наблюдаем большое количество доноров в центрах крови по всей Украине. Спасибо вам за неравнодушие и желание помочь в это непростое для страны время. В большинстве населенных пунктов выходить в город сейчас может быть опасно, поэтому просим вас записываться в резерв на донацию через платформу от DonorUA и приходить в центры крови только после того, как с вами свяжутся координаторы», – отмечают медики.

Центр обращается ко всем желающим присоединиться к помощи и советуют пока зарегистрироваться в соответствующий донорский резерв. Из соображений безопасности специалисты призывают ждать вызова и пока не уходить самостоятельно в центры крови и не создавать живые очереди в центрах.

Алгоритм действий следующий – регистрируйтесь на платформе, становитесь в ряды резерва доноров и ждите оповещения, чтобы прийти в центр и сдать кровь.

Волонтеры платформы работают в каждой области и отслеживают запасы в режиме реального времени, так что свяжутся с вами, как только потребуется. Как мы ранее писали, в сети появились мошенники, собирающие средства на армию.