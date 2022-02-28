Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях. Решение принято в целях защиты честности глобальных спортивных соревнований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОК. Как отмечается в сообщении, Олимпийское движение единственное в том, чтобы не наказывать спортсменов за решение своего правительства, если они не участвуют в них. "Однако нынешняя война на Украине ставит Олимпийское движение перед дилеммой. В то время как спортсмены из России и Беларуси могли бы продолжать участвовать в спортивных мероприятиях, многие спортсмены из Украины не могут этого сделать из-за нападения на их страну", — говорится в решении. В тех случаях, когда рекомендацию МОК невозможно выполнить в кратчайшие сроки по организационным или юридическим причинам, Исполком МОК настоятельно призывает международные спортивные федерации и организаторов спортивных мероприятий по всему миру сделать все возможное, чтобы ни один спортсмен или спортивный чиновник из России или Беларуси не был допущен к участия под названием Россия или Белоруссия. "Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны восприниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды. Не допускается использование национальных символов, цветов, флагов или гимнов", — говорится в решении. МОК также объявил, что отозвал Олимпийский орден у президента России Владимира Путина. В 2001 году Путин был удостоен самой высокой награды олимпийского движения. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина .