Российские кафиры сегодня, 28 февраля, обстреляли ракетными системами залпового огня "Град" жилые районы Харькова. В результате вражеских обстрелов погибли, по предварительным данным, более 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную государственную администрацию и Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. "После последнего обстрела города Харькова в больницы поступил 31 человек с ранениями разной степени тяжести", — рассказали спасатели, отметив, что количество жертв и пострадавших может возрасти. В ГСЧС добавили, что количество жертв будет названо позже. В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что под вражеским обстрелом погибли по меньшей мере 11 человек. Всего за последние сутки, по данным спасателей, в больницы Харькова доставили 44 раненых. Семь человек из общего числа госпитализированных – умерли. Напомним, обстрел Харькова произошел сегодня около полудня.