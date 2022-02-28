Оккупанты обстреляли из градов пригородные села Черниговской области. Пострадали деревни Киевна и Павловка. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС. "Больше всего пострадали с. Киенко и с. Павловка. Подразделения ГСЧС работают за пределами своих возможностей. Мы уверены, что победим!", — пишет прессслужба.

Фото: оккупант открыл огонь по селам Черниговской области (t.me/dsns_telegram) Напомним, РБК-Украина также писало о том, что в результате обстрела российскими оккупантами Харькова ранения получили 15 военных и 16 гражданских. Также активные обстрелы продолжаются в Чернигове. Один из снаряд попал в гипермаркет "Эпицентр".