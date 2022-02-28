28 февраля должны пройти переговоры между делегациями Украины и России. Состоятся они на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.

Министерство иностранных дел Беларуси в Twitter опубликовало место проведения встречи делегаций.

Официально: украинская делегация еще не приехала на переговоры в Беларуси, переговоры пока не начались, российская делегация ждет.

«Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций», — говорится в сообщении МИД Беларуси.

⚡??????Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций pic.twitter.com/U2MEZbPFpv — МИД Беларуси ?? (@BelarusMID) February 28, 2022