Швейцария отменяет нейтралитет из-за войны в Украине. Власти страны приняли решение ввести санкции Европейского Союза в отношении России, а также закрыть небо для российских самолетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци. Отмечается, что в понедельник, 28 февраля, Федеральный совет Швейцарии провел экстренное совещание по Украине. В ходе заседания было принято решение отказаться от нейтралитета и применить санкции ЕС в отношении Российской Федерации. "Военное нападение России на суверенную европейскую страну является очень серьезным нарушением международного права. Поэтому Федеральный совет изменяет предварительную практику санкций Швейцарии. В этих решениях учитывались аспекты политики нейтралитета и мира. Швейцария будет рассматривать каждый последующий пакет санкций со стороны ЕС в индивидуальном порядке", — написал Симонацци. Также Швейцария закрывает свое воздушное пространство для всех рейсов из России и любых самолетов с российской маркировкой. Более того, Швейцария доставит около 25 тонн гуманитарной помощи для украинских беженцев. Напомним, Евросоюз и другие страны вводят жесткие санкции против России. Страну отключат не только от SWIFT, но и заморозят активы Центрального банка. Раньше мы подробно рассказывали, какую цену платит экономика России за войну против Украины.