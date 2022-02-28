Путин ввел войска в Украину и начал операцию в Донбассе 24 февраля 2022 года. Многие наши города получили ракетные удары, в районе границы с Беларусью атакованы украинские пограничники. О том, что сейчас происходит в Днепре, как здесь люди реагируют на обстановку в стране, связанную с транспортом, объектами инфраструктуры читайте – в текстовом онлайне РБК-Украина.

15:38 В Днепре сообщить о подозрительных действиях или нанесении меток можно круглосуточно по телефонам Ситуационного центра: (067) 370-16-36 и (067) 370-12-64.

Информацию проверяют по городским камерам и передают полиции.

13:31 Больницы работают в усиленном режиме и готовы оказывать экстренную помощь в чрезвычайных ситуациях. Медучреждения снабжены лекарствами (в том числе для больных ководом), кислородом и всеми необходимыми материалами. Об этом сообщила и.о. директора департамента здравоохранения ДнепроОГА Виктория Кулик во время брифинга 28 февраля.

"Не доверяйте фейковым сообщениям. В больницах есть и лекарственные средства, и необходимые простыни, белье, еда. Давайте доверять только достоверным каналам и не создавать панических настроений", — сказала Кулик. Она также проинформировала, что медучреждения сейчас имеют достаточно запасов препаратов крови и донорской крови всех групп. В определенных центрах людей, записавшихся на донорство, известят о необходимости — в случае необходимости.

Также, по словам и.о. директора департамента здравоохранения ДнепроОГА, в детских домах малыши обеспечены едой, памперсами и прочим необходимого: "Любое собрание или еще что-то мы не объявляли. Ситуация в медицинской системе стабильна". 13:17 В Днепре объявлена воздушная тревога. Всем пройти в укрытие. 10:40 Глава Днепропетровского областного совета Николая Лукашука рассказал, что ситуация в области – контролируемая. Пересечение границ российской армией не зафиксировано. Диверсантов, разведчиков, враждебного десанта – нет. Ночь на 28 февраля в Днепре прошла спокойно. В городе в гардеробе областной филармонии имени Когана обустроили дополнительное укрытие для всех желающих на случай воздушной угрозы (ул. Воскресенская, 6).

27 февраля на момент 15.00 в Днепре звучит сигнал воздушной тревоги! Всем нужно пройти в укрытие. 08:40 В Днепре открыли штаб помощи переселенцам из других городов и местным жителям, попавшим в затруднительную ситуацию, рассказали в горсовете. Здесь можно получить юридическую, медицинскую и психологическую помощь, можно поесть и есть место для сна. Штаб находится на улице Вернадского, 1/3 (концерт-холл Bubamara), начинает работать с 12:00. 22:10 26 февраля В Днепре и области по состоянию на вечер ситуация спокойная и контролируемая. Силы кафиров не переходили границы Днепропетровской области. Как рассказал председатель областного совета Николай Лукашук, в течение этого времени нарушители не обнаружены, на улицах городов области "тишина и спокойствие". 14:44 Днепропетровская ОГА сообщает: в области продлен комендантский час. Она будет действовать с 20:00 до 6:00. В указанное время жители области должны находиться дома. Такое решение было принято Советом обороны области. 14:42 Спикер регионального управления СБУ Валерий Ефанов отметил, что в Днепре на домах встречаются метки. Это метки для высадки русского десанта. Он призывает их уничтожать – либо сдирать, либо зарисовывать битумной мастикой. Фото с проспекта Яворницкого 64д. Если нет возможности обезвредить отметку — звоните в Службу Безопасности Украины в области. 0567448519

13:00 Ситуация в Днепре под контролем Уважаемые жители Днепра! Никаких десантов, вражеских войск и техники на территории Днепра нет. Город контролируется военными, полицией и силами территориальной обороны.

Просим успокоиться, не нагнетать панику и сохранять спокойствие. Не скачивайте соответствующие службы излишней информацией. Об этом сообщает мэрия города. На момент 26 февраля утро

Банки, аптеки, магазины работают;

Перебоев с электричеством, водоснабжением и т.д. — нет;

Задержали несколько человек, которые оставляли метки;

Звуки выстрелов – сбивали дрон. Просьба, никаких фейерверков и дронов;

Порядок, тишина, организованность – это то, что нам сегодня нужно;

Оставайтесь дома и не выходите лишний раз; Работа транспорта на выходных В субботу и воскресенье в Днепре автобусные маршруты будут работать в дежурном режиме с интервалами движения 30-60 минут, сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Facebook. Частично не будут работать дублируемые электротранспортом маршруты в связи со значительным снижением пассажиропотока. Электротранспорт и метрополитен будут работать по обычному расписанию выходного дня. В период действия "комендантского часа" движение транспорта осуществляется с 07:00 до 20:00. Ночью временно отключили освещение на улицах Ночью 26 февраля было на время действия комендантского часа отключено уличное освещение в Днепре согласно решению местных властей. Как сообщила "Общественному" руководитель отдела коммуникаций ГТЭК Днепровские электросети Инна Музычук, уличные фонари не обслуживаются компанией и их отключение связано не с электричеством, а с соображениями безопасности. В сетях горожане пишут, что уличное освещение отсутствует на проспектах Гагарина, Слобожанском, жилом массиве Победа, улице Рабочей и других. Мародеры пытались ограбить грузовик

Вечером 25 февраля на трассе Днепро-Запорожья мародеры пытались ограбить грузовик АТБ.

Благодаря четкой и четкой работе работников Марганецкого городского отделения полиции машину удалось вернуть, преступников задержали. Как 25 февраля будет работать общественный транспорт Общественный транспорт в Днепре начинает работу в пятницу, 25 февраля, с 6:45 до 7:00 в зависимости от маршрута, информируют в горсовете. На линии выйдет 60% маршруток и автобусов, электротранспорт будет работать весь. Отмечается, что при работе транспорта и его маршрутах могут быть внесены изменения. Проезд в метро сделали бесплатным В Днепре от 23:55 четверга 24 февраля сделали бесплатным вход в метро, сообщил заместитель мэра города Михаил Лысенко в своем Facebook. Кроме того, доступ к подземке, которую можно использовать в качестве бомбоубежища, теперь открыт 24 часа в сутки. Аэропорт в Днепре закрыт В связи с ситуацией в стране в Днепре закрыли аэропорт. По сообщению NOTAM, аэропорт был закрыт с 00:00 23 февраля. Мэрия Днепра призывает не вести детей в школу Мэрия Днепра призывает родителей оставить детей дома и сохранять спокойствие. Об этом написал мэр Днепра Борис Филатов в Facebook. "Родители, детей в школы и садики не ведем. К особым распоряжениям. Находимся дома. Пожалуйста, репост. Также прошу всех воздержаться от постов "здесь взрыв", "сюда сбросили бомбу". Не разгоняйте фейки про"десант в Мариуполе и Одессе ". Займитесь лучше родными и близкими. Пока "работают" по военным частям и ПВО. Угрозы гражданским нет. Дальше буду информировать", — написал он. Перекрытое движение на трассах

Как сообщает Служба автодорог области в целях безопасности, полиция перекрыла движение. На трассе Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье на км 277. В районе кольца на пересечении Н-23 и Р-73, возле города Никополь. Общественный транспорт в Днепре и области работает в штатном режиме В случае обострения ситуации в метрополитене откроют турникеты на вход и люди смогут использовать метро как укрытие. В области обслуживаются все автобусные маршруты. Перевозчики готовы вывести дополнительный транспорт. Возможны задержки в графике движения из-за пробок на трассах, но они не критичны. Все вокзалы области работают. Как работают магазины и предприятия

В супермаркетах товары есть и будут, потому что склады полны. Но люди поддаются панике и создают ажиотаж.

На заправках есть аналогичная ситуация. Также весь коммунальный и особый транспорт заправлен.

Медицина. Просьба не звонить без необходимости на линию 103. Также отменены обычные операции для того, чтобы операционные и хирурги были для наших военных в случае чего.

Все трудятся, работники на своих рабочих местах. Все важные предприятия на 100% работают. Адреса бомбоубежищ в Днепре

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Вечером уменьшится количество общественного транспорта

В связи с необходимостью экономии топлива, резким снижением пассажиропотока и частичной мобилизацией водителей сегодня в вечерний час-пик будет:

Сокращено количество общественного транспорта на 30%;

Интервалы движения увеличены на всех маршрутах города;

Избегайте мест скопления людей, не выходите из дома без надобности. Это не о карантинных ограничениях, это о военном положении. Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе. Что происходит сейчас.