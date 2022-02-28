Украина требует исключить Россию из состава международной организации "Интерпол". Об этом требовании сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский. В частности, государство-агрессор использует инструменты Интерпола для прикрытия своих преступлений. "Россия должна быть исключена из состава организации INTERPOL за нарушение ее основных принципов и массовое злоупотребление инструментами и услугами для прикрытия своих преступлений и преследования политических врагов, в том числе в Украине. Мы призываем Исполнительный совет немедленно принять такое решение!" – заявил Монастырский. Ранее мы сообщали, что Фёдоров просит отключить сайты РФ от сервиса киберзащиты СloudFlare. Также мы писали, что Европарламент примет резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.