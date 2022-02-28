Во Львове с сегодняшнего дня, 28 февраля, ограничивается время продажи алкоголя в торговых сетях, а также в заведениях общественного питания. Об этом заявил глава города Андрей Садовый. Запрет, по словам мэра, продлится с 18:00 до 12:00 часов дня. "Обращаю особое внимание предпринимателей и торговых сетей — в условиях военного положения важна максимальная собранность и концентрация каждого. Уже подписал соответствующее распоряжение. Поэтому прошу неукоснительно его соблюдать", — говорится в сообщении. Почему не запрещают полностью? По словам Садового, есть риск, что в таком случае заработает теневой рынок, который власти не смогут контролировать. Читайте также, что происходит во Львове прямо сейчас в текстовом онлайне.