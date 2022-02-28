Украинская делегация уже приехала на переговоры с Россией. Встреча состоится в районе реки Припять на украино-белорусской границе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента. 16:44 Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что переговоры Украины и России на белорусской границе продолжаются. Через несколько минут должен начаться третий раунд переговоров.

Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются. Через несколько минут начнется третий раунд. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) February 28, 2022 15:48 Народный депутат Ярослав Железняк, Верховная рада и Командование воздушных сил ВСУ сообщили о завершении переговоров между Украиной и Россией. Однако российские СМИ сообщают, что переговоры продолжаются. 13:00 Делегации Украины и России приступили к переговорам на белорусской границе. В российскую делегацию вошли: помощник президента РФ Владимир Мединский заместитель министра обороны заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий посол России в Беларуси Борис Грызлов 10:30 Украинская делегация прибыла в район белорусско-украинской границы на переговоры с представителями Российской Федерации. Состав делегации: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия министр обороны Украины Алексей Резников советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк глава делегации Украины в ТКГ Андрей Костин народный депутат Рустем Умеров заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий Киев будет настаивать на немедленном прекращении огня и отводе российских войск с территории Украины. 09:55 Украинская делегация едет на переговоры через Польшу, причем на польском вертолете. Также заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила, что Арахамия вошел в состав делегации. "Наша делегация понимала, что белорусы и россияне могут в любой момент изменить, и никто не собирался ехать непосредственно через Полесье. Поэтому наша делегация уехала через Польшу. Но это, кстати, в том числе дало нам дополнительное время, чтобы взыскать в основные областные центры дополнительную помощь. Думаю, что в течение часа-полтора начнутся переговоры", — отметила она. 09:50 По словам главы российской делегации Владимира Мединского, начало переговоров ожидается около полудня. 09:15 МИД Беларуси опубликовал фото помещения, в котором сегодня состоятся украино-российские переговоры.

Подготовка для переговоров России и Украины в Беларуси ожидается прибытие делегаций . — МИД Беларуси (@BelarusMID) February 28, 2022 03:30 Как заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, на встрече Украина либо достигнет своих интересов, либо свернет этот переговорный процесс. "Переговоры пойдут либо в нужном Украине направлении, либо как российский военный корабль", – подчеркнул он в Facebook. 23:33 Встреча украинской и российской делегаций на украинско-белорусской границе может состояться завтра утром, 28 февраля. 19:17 Народный депутат СН Федор Вениславский в эфире канала "Рада" заявил, что из-за ситуации с безопасностью украинская делегация изменила маршрут. "Поэтому я думаю, что переговоры начнутся в ближайшие несколько часов", — заявил он. 18:10 Зеленский сообщил детали разговора с Лукашенко, который обратился к украинскому лидеру, чтобы украинская и российская делегации встретились на реке Припять без всяких условий. "Скажу откровенно, как всегда: я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс", — отметил он. В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина обрадуется, если результатом переговоров будет мир, но Украина не капитулирует. "Мы не сдадимся, мы не капитулируем, мы не отдадим ни одного сантиметра нашей территории", — заявил Кулеба. 16:16 Народный депутат СН Федор Вениславский в эфире "Украина 24" заявил, что украинская делегация уже отправилась на переговоры и, возможно, они уже начались. По его словам, от Украины на переговорах будут представители Офиса президента и МИД. Встреча на Припяти Как сообщается в Тelegram Зеленского, в ходе телефонного разговора с Александром Лукашенко они договорились о встрече делегаций Украины и России. Встреча делегаций без предварительных условий состоится на украино-белорусской границе, в районе реки Припять. "Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле", — говорится в сообщении. Что предшествовало Ранее Александр Лукашенко предложил Минск как площадку для переговоров Украины и России. Украина не поддержала такое предложение и президент Владимир Зеленский объяснил такую позицию тем, что Украина не будет вести переговоры в той стране, с территории которой на Украину летят ракеты. При этом Зеленский и представители ОП не раз подчеркивали, что Украина готова к переговорам, но в нейтральном месте. Российская же сторона заявляет, что Украина от переговоров якобы отказывается. При этом российская сторона сегодня приехала в Гомель для переговоров. Война в Украине Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о спецоперации в Украине. Таким образом, он фактически объявил войну Украине, и в тот же день Россия начала обстреливать украинские города. В Украине введено военное положение, во многих городах введен комендантский час. В частности, в Киеве, который стал одной из самых горячих точек войны, комендантское время с запретом на выход на улицу было введено с вечера субботы до утра понедельника. Уже четвертые сутки украинские войска, добровольцы и мирные жители дают отпор агрессору. К примеру, в Харькове, где сегодня заметили российскую технику, сообщают, что военные РФ сдаются в плен местным властям. По сообщению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, у российских военных нет связи с командованием и не знают, что делать дальше. Взятые в плен солдаты заявляют, что они якобы не знали, что едут на войну в Украину. По их словам, их отправляли на обучение. Напомним, ранее РБК-Украина писала о возможных переговорах Украины и РФ и позициях сторон.